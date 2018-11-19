Украина рассмотрит возможность приостановления членства в Интерполе в случае избрания президентом организации представителя России.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков накануне голосования, во время 87-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая в эти дни проходит в Дубай, ОАЭ, сообщили ForUm’у в пресс-служба МВД.

По его словам, в случае, если доводы Украины, правозащитников и руководства других стран о невозможности избрания на должность представителя РФ не будут услышаны, то Украина будет рассматривать возможность приостановления членства в Интерполе.

«Возможное президентство России в Интерполе – абсурдно, противоречит духу и целям организации. Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания на пост президента Интерпола представителя России», - подчеркнул Аваков.

Ранее министр заявлял, что перспектива для агрессора России возглавить Интерпол – гибридная угроза для всего мира.

«Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов. Не могу допустить мысли, что мы можем вернуться к трагической истории 1938-1945 годов, когда международной полицейской организацией руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартиру после аншлюса Австрии перенесли в Берлин. Перспектива для агрессора России возглавить Интерпол - гибридная угроза для всего мира», - отметил глава МВД Украины.