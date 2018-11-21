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Город Смела Черкасской области полностью обеспечен теплом. Об этом в комментарии 112 Украина заявил мэр Смелы Алексей Цыбко.

«Все 19 коммунальных предприятий, котельных работают в полном режиме и дают тепло. Были прорывы, но мы их ликвидировали», - отметил Цыбко.

Он добавил, что 20 ноября он встретился с Президентом Украины Петром Порошенко.

«Я поблагодарил Петра Алексеевича за включение семидесятитысячного города в отопительный период и процесс ... Президент понял меня. Мы встретимся еще с ним лично. Я переговорил о позиции Смелы и смелян», - добавил мэр Смелы.

Напомним, 15 ноября  в Смеле начали подавать газ на первые котельные.

По факту непредставления тепла в городе Смела Черкасской области  открыто уголовное производство. 
ForUm

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