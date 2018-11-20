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В Министерстве иностранных дел Украины назвали откровенной ложью заявление внешнеполитического ведомства Венгрии относительно обстоятельств приглашения венгерского посла Иштвана Ийдярто. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Facebook.

«Посла Венгрии таки пригласили в МИД! В последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля. То венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и искажений», - подчеркнул дипломат.

«Несмотря на турбулентность в двусторонних отношениях, я пытался сдержанно комментировать существующие проблемы. Но чашу моего дипломатического терпения переполнила откровенная ложь МИД Венгрии о вызове их посла», - добавил он.

Боднар подчеркнул, что посол Венгрии был приглашен в МИД Украины директором профильного департамента для демарша относительно деструктивных заявлений венгерского премьера Орбана.

«То, что посол предварительно сам просился на встречу не влияет ни на содержание, ни на форму демарша», - акцентировал дипломат.

Послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями Орбана, отмечается недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в частности в продолжающийся избирательный процесс.

«Посол с пониманием воспринял наши беспокойства. Никакого упоминания о «притеснениях венгров на Закарпатье» не было! Наоборот было предложено сконцентрировать взаимодействие двух стран на практических взаимовыгодных направлениях», - отметил замминистра.

«Очень жаль, что свою работу в Украине новый венгерский посол, а также его коллеги в Будапеште, начинает методами кремлевской пропаганды.

Мы, со своей стороны, пожалуй, начнем в МИД активно учить венгерский язык, чтобы в комментариях сразу по-венгерски указывать не дипломатическое слово «пригласили», а жесткое – «вызвали». Если им нравится жесткий, а не конструктивный стиль диалога - мы им это быстро обеспечим!» - резюмировал Боднар.

Напомним, 16 ноября пресс-служба МИД Украины сообщила, что посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в МИД из-за заявления премьер-министра Виктора Орбана относительно невозможности договариваться с нынешним руководством Украины.

Позже на сайте правительства Венгрии появилось заявление о том, что посла не вызывали в МИД Украины – беседу якобы инициировала венгерская сторона.
ForUm

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