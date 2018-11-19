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Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто не вызывали в Министерство иностранных дел страны 16 ноября – беседу инициировала венгерская сторона.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Венгрии.

«Венгерский посол провел переговоры в Министерстве иностранных дел Украины по инициативе Венгрии; он не был вызван», - говорится в заявлении.

«Переговоры между послом Венгрии и ответственным за региональное управление департаментом Министерства иностранных дел Украины состоялись по инициативе посла Иштвана Ийдярто и были направлены на улучшение двусторонних отношений», - заявил министр иностранных дел и торговли США по вопросам коммуникации Томаш Менчер.

«Встреча состоялась по венгерской инициативе. Украинская сторона задала вопрос о заявлениях, сделанных на недавнем заседании Совета венгерской диаспоры, в ответ на который посол Венгрии сказал, что украинская сторона в последнее время также неоднократно предпринимала действия, которые приводят к ухудшению положения закарпатских венгров и дальнейшему ограничению их прав», - добавил он.

Напомним, 16 ноября пресс-служба МИД Украины сообщила, что посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в МИД из-за заявления премьер-министра Виктора Орбана относительно невозможности договариваться с нынешним руководством Украины.
ForUm

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