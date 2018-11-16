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Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел из-за заявления премьер-министра Виктора Орбана относительно невозможности договариваться с нынешним руководством Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД. 

«16 ноября 2018 в МИД Украины был приглашен новый посола Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был высказан решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии В. Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Ж. Шемьена по Украине», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что венгерском дипломату была отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина – страна, у которой нет надежных временных горизонтов для вступления в НАТО или ЕС. Он также отметил, что с нынешним политическим руководством Украины соглашение не может быть достигнуто.
ForUm

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