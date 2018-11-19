Сумма денег в пяти банковских кассетах, похищенных у инкассаторов в Ирпене, составила 3 ​​млн гривен, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным главка, это выяснилось при подсчете денег сотрудниками полиции и банка - после изъятия кассет из автомобиля злоумышленника.

В настоящее время полиция продолжает устанавливать местонахождение и принимает меры по задержанию других причастных к ограблению фигурантов.

Ранее сообщалось, что в касетах было 1,8 млн гривен.

Как ранее сообщал ForUm, 17 ноября в Ирпене двое неизвестных похитили из инкассаторского авто банкоматные кассеты со средствами и скрылись на черном джипе.

18 ноября в столице полицейские задержали одного грабителей.