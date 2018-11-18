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Полицейские Киевской области задержали одного из злоумышленников, которые похитили из инкассаторской машины в Ирпене 5 банковских кассет, сообщает отдел коммуникации областной полиции. 

Сразу после сообщения о совершении преступления руководителем полиции Киевской области был введен план «Перехват». Сотрудничество со столичными коллегами дало положительный результат. Автомобиль с характерным повреждением, на котором бежали грабители и задели другую машину, полиция обнаружила в столице. Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле машины.

Принятыми неотложными оперативно-розыскными мероприятиями, недалеко от места обнаружения внедорожника был обнаружен подозрительный мужчина, похожий на разыскиваемого грабителя. Во время личного досмотра у него из кармана правоохранители изъяли крупные пакеты - именно в них злоумышленник собирался переносить большую сумму денег. Автомобиль, который использовали злоумышленники для совершения преступления, следователями Ирпенского отдела полиции изъят. При осмотре авто с участием сотрудников «ПриватБанка» изъяты 5 кассет с деньгами.

Задержанный мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания. Известно, что он родом из Житомирской области, имеет 15-летний стаж в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей. Последний раз приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которой погиб от нанесения тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был освобожден раньше срока по «закону Савченко».

Сотрудники полиции устанавливают других лиц причастных к совершению преступления и принимают меры по их задержанию.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Досудебное расследование продолжается. Полицейские проверяют фигурантов на причастность к совершению других преступлений.

Как ранее сообщал ForUm, 17 ноября в Ирпене двое неизвестных похитили из инкассаторского авто банкоматные кассеты со средствами и скрылись на черном джипе. По информации банка, в них было 1,8 млн гривен.
ForUm

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