На дне рождения мэра Ирпеня Александра Маркушина была избита съемочная группа «Всемирного Броварского телевидиния». Скандал произошел в ресторане, где «культурно отдыхала» ирпенская элита. На видео видно, как журналисты заходят в заведение, чтобы поздравить именинника, который возглавляет фракцию «Слуги народа» в Ирпене. Маркушин принимает цветы и пожелания оставить в покое город и прекратить крышевать незаконные застройки, однако затем трусливо скрывается в здании. Вместо себя мэр подсылает то ли охрану, то ли гостей, слышны матерные слова и угрозы.

Маркушина просят прекратить незаконные застройки в Ирпене

Во время того, как журналист собирался представить зрителям так называемого «черного нотариуса», один из присутствующих (на фото) со словами «Идите отсюда, мы отдыхаем», ударил его по лицу.

Зачинщик драки на дне рождения мэра

Несмотря на инцидент, в котором пострадали люди, Маркушин как ни в чем не бывало продолжил праздновать свой день рождения.