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Сегодня утром в Ирпене двое неизвестных похитили из инкассаторского авто четыре банкоматные кассеты со средствами и скрылись на черном джипе. Сумма ущерба устанавливается, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел на одной из улиц Ирпеня, когда инкассатор находился у банкомата. Машина инкассаторов была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверцу. Внутри авто находился водитель.

Полицией введен план «Перехват». Продолжаются розыскные мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос о правовой квалификации события.
ForUm

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