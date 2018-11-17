Сегодня утром в Ирпене двое неизвестных похитили из инкассаторского авто четыре банкоматные кассеты со средствами и скрылись на черном джипе. Сумма ущерба устанавливается, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел на одной из улиц Ирпеня, когда инкассатор находился у банкомата. Машина инкассаторов была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверцу. Внутри авто находился водитель.

Полицией введен план «Перехват». Продолжаются розыскные мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос о правовой квалификации события.