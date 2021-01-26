Ирпенский отдел Киево-Святошинского местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего городского головы Ирпеня Владимира Карплюка по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что в июле 2017 бывший мэр Ирпеня согласовал и подписал акты приемки выполненных строительных работ по капитальному ремонту дороги на одной из улиц города. В результате этого подрядчику были перечислены бюджетные средства в сумме более 2,7 млн грн за фактически не выполненную работу.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом Ирпенского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

В августе 2017 Карплюку сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК: якобы во главе ООО «Сарафан» он, не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, другой получил тяжелые телесные повреждения.

В декабре 2017 года прокурор сообщил Карплюку о новых подозрениях: по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации).

Также экс-мэру инкриминируют ч. 1 ст. 205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном в составе преступной организации), ч. 3 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

В июле 2019 Генеральная прокуратура подготовила еще одну подозрение Карплюку.