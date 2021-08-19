В Черновицкой области вблизи границы с Румынией нашли застреленным 24-летнего пограничника.
Как сообщил представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, на теле мужчины обнаружили огнестрельное ранение, передает УНИАН.
Инцидент произошел сегодня утром, 19 августа, вблизи госграницы в с. Селятин Вижницкого района.
По словам Бровко, сейчас обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Из собственных источников УНИАН стало известно, что погибший родом из Одессы. У него обнаружили огнестрельное ранение нижней челюсти.
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