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В Черновицкой области вблизи границы с Румынией нашли застреленным 24-летнего пограничника.

Как сообщил представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, на теле мужчины обнаружили огнестрельное ранение, передает УНИАН.

Инцидент произошел сегодня утром, 19 августа, вблизи госграницы в с. Селятин Вижницкого района.

По словам Бровко, сейчас обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что погибший родом из Одессы. У него обнаружили огнестрельное ранение нижней челюсти.
ForUm

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