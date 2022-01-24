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На Буковине возле украинско-румынской границы нашли тело военнослужащего. У него огнестрельное ранение, сообщает Суспильне со ссылкой на спикера Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

Пограничника обнаружили вечером 21 января, у него не было признаков жизни. На место вызвали скорую помощь и правоохранителей.

Погибший был на срочной службе в пограничном подразделении. По словам Бровко, сейчас по смерти военнослужащего идет следствие.
ForUm

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