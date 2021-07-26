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Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил разоблачен начальник одного из подразделений Харьковского пограничного отряда во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подполковник с целью получения неправомерной выгоды организовал канал незаконного перемещения через государственную границу Украины из Российской Федерацией товаров народного потребления. При этом сумма «оплаты» за один куб товара составила 1500 долл. США. Установлено, что военнослужащий получил от гражданина неправомерную выгоду на общую сумму 12700 долл. США.

Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления.
ForUm

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