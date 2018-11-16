Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел из-за заявления премьер-министра Виктора Орбана относительно невозможности договариваться с нынешним руководством Украины.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за УПЦ Московского патриархата.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман утверждает, что располагает доказательствами причастности двух сотрудников НАБУ к наружному наблюдению за синагогой и назвал их имена – Ярослав Корбан и Ирина Данчишина.

В свою очередь в НАБУ заявили, что названные сотрудники не причастны к прослушке в синагоге.

Польская православная церковь запретила своим священникам общаться с духовенством Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Исполнительный совет МВФ планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины и фактически выделения первого транша, до конца нынешнего года. Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

Одна из лидеров венгерской общины Закарпатья Илдика Орос, которая также является депутатом облсовета, была вызвана в Службу безопасности Украины 14 ноября.

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций утвердил в очередной раз обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

В Закарпатской области автомобиль контрабандистов сбил пограничника отдела «Деловое» Мукачевского отряда.

В пятницу, 16 ноября, в Киеве на улице Строителей провалился мост. Провал появился над Броварским проспектом около метро «Дарница».