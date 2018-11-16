Польская православная церковь запретила своим священникам общаться с духовенством Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.



Об этом сообщается на сайте Польской православной церкви, передает УНИАН.

В частности, на соборе епископов Польской православной церкви было решено запретить священникам вступать в евхаристическое общение с духовенством УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ, которые, по утверждению польских епископов, «в прошлом в действиях совершили немало зла».

Также сказано, что Польская православная церковь отстаивает позицию необходимости проведения встречи всех глав православных церквей, чтобы помочь урегулированию вопроса «разделенности православия на украинской земле».

«Лица, лишенные епископских и священнических освящений, не могут быть лидерами в установлении мира в православной церкви Украины. Их действия повлекут больше недоразумений», - говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.