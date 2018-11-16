Названные главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом сотрудники Национального антикоррупционного бюро не причастны к прослушке в центральной синагоге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В частности, в НАБУ заявили, что названные Асманом сотрудники на опубликованном видео не зафиксированы. Также в бюро подчеркнули, что эти люди не имеют отношения к синагоге или еврейской общине.

Напомним, 15 НАБУ заявило, что установило лиц, которые следили за зданием центральной синагоги Киева, и «лица, которых СМИ назвали «агентами НАБУ», оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа».

Еврейская община Киева обратилась в полицию из-за якобы слежки за синагогой сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.

В свою очередь в НАБУ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

При этом Главный раввин Украины Моше Реувен Асман утверждает, что располагает доказательствами причастности двух сотрудников НАБУ к наружному наблюдению за синагогой и назвал их имена – Ярослав Корбан и Ирина Данчишина.