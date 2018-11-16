Главный раввин Украины Моше Реувен Асман утверждает, что располагает доказательствами причастности двух сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины к наружному наблюдению за центральной синагогой в Киеве.

«Мы внимательно проверили информацию, фото и видео, опубликованные в интернете. В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознавания лиц и образов новейшей системы Anyvision, установлено, что представленные фото с вероятностью 99,97% соответствуют таким гражданам», - написал он в Facebook.

При этом раввин назвал фамилии двух людей, которые, согласно их декларациям, получили от НАБУ по 336 115 гривен за 2017 год.

По его словам, экспертизой также были установлены IP-адреса, с которых осуществлялись атаки на системы безопасности и временные отключения видеонаблюдения.

Напомним, 15 НАБУ заявило, что установило лиц, которые следили за зданием центральной синагоги Киева, и «лица, которых СМИ назвали «агентами НАБУ», оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа».

Еврейская община Киева обратилась в полицию из-за якобы слежки за синагогой сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.

В свою очередь в НАБУ заявили, что эта информация не соответствует действительности.