Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций утвердил очередной раз обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против - 26, воздержались – 82, передает УНИАН.

Постоянное представительство Украины при ООН сообщило, что ключевые элементы проекта резолюции включают ряд требований к Российской Федерации как к государству-оккупанту. В тексте документа указано «подтверждение недопустимости захвата территории Крыма силой и обязательство вернуть оккупированные территории». Также речь идет об осуждении политически мотивированных преследований граждан Украины, о призыве освободить всех украинцев, которые незаконно содержатся в оккупированном Крыму и в РФ. Незаконно лишенные свободы украинский режиссер Олег Сенцов, активист Владимир Балкух и крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку признаются политическими заключенными.

В тексте документа выражается «осуждение РФ за принудительный перевод населения в российское гражданство и привлечение к военным операциям, а также проведение незаконных избирательных кампаний», призыв к РФ предоставить доступ к незаконно удерживаемым украинским гражданам на российской территории и в Крыму независимых врачей из международных медицинских организаций, а также украинских должностных лиц, и призыв к РФ воздержаться от криминализации права на свободу слова и права на свободное собрание в Крыму, прекратить дискриминацию тех, кто не признает оккупацию.



Вместе с тем, высказывается требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН обозначить в официальных документах украинский полуостров как «Автономная республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией».

В документе выражается поручение Генеральному секретарю ООН подготовить отчет о выполнении этой резолюции и разработать рекомендации для дальнейших действий. После этого рассмотрения на заседании комитета проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года.

Напомним, 27 сентября во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Президент Петр Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции по оккупированному Россией Крыму с целью поддержки украинских политзаключенных. В этом проекте резолюции перечислены имена всех украинских политзаключенных.

