также в разделеПолитика
Известный блогер шокировал сети своим президентским «рейтингом» 15
Порошенко получил личное послание от премьер-министра Японии 37
Цеголко: Путин вмешивается в выборы в Украине еще до их начала 55
Орбан заявил, что будет договариваться уже с новой властью Украины 488
Березовец считает, что Оппозиционная платформа «За життя» победит на выборах 57
«Я вентиль крутить не буду»: Порошенко потребовал немедленно дать отопление Смеле 101
Посол рассказал, кого после президентских выборов поддержат США 83
Геращенко: Путин может отдать политзаключенных перед выборами 22
ЕС может ввести санкции против пятерых организаторов «выборов» в ОРДЛО 82
Путин: До выборов в Украине бессмысленно проводить встречи в «нормандском формате» 56
Источник: Порошенко обвинил Филатова в неспособности «решать вопросы» с судьями Верховного суда 72
Рабинович снял свою кандидатуру. Решение о едином кандидате от «Оппозиционной платформы — За жизнь» примет стратегический совет 80
Украина готовит санкции против организаторов «выборов» в ОРДЛО 50
ЦИК просит кандидатов в президенты отказаться от преждевременной агитации 19
МИД предлагает Генассамблее ООН принять декларацию по случаю годовщины Голодомора 206
Томенко объяснил, в чем феномен Медведчука: Объединяет не только пророссийские силы 225
РАЗУМНАЯ СИЛА: Порошенко продолжит конкурировать за выгодную ему кормушку в виде ОТГ 53
Гриценко: Плюс Медведчука в том, что он открыто отстаивает свою позицию 66

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций утвердил очередной раз обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против - 26, воздержались – 82, передает УНИАН.

Постоянное представительство Украины при ООН сообщило, что ключевые элементы проекта резолюции включают ряд требований к Российской Федерации как к государству-оккупанту. В тексте документа указано «подтверждение недопустимости захвата территории Крыма силой и обязательство вернуть оккупированные территории». Также речь идет об осуждении политически мотивированных преследований граждан Украины, о призыве освободить всех украинцев, которые незаконно содержатся в оккупированном Крыму и в РФ. Незаконно лишенные свободы украинский режиссер Олег Сенцов, активист Владимир Балкух и крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку признаются политическими заключенными.

В тексте документа выражается «осуждение РФ за принудительный перевод населения в российское гражданство и привлечение к военным операциям, а также проведение незаконных избирательных кампаний», призыв к РФ предоставить доступ к незаконно удерживаемым украинским гражданам на российской территории и в Крыму независимых врачей из международных медицинских организаций, а также украинских должностных лиц, и призыв к РФ воздержаться от криминализации права на свободу слова и права на свободное собрание в Крыму, прекратить дискриминацию тех, кто не признает оккупацию.

Вместе с тем, высказывается требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН обозначить в официальных документах украинский полуостров как «Автономная республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией».

В документе выражается поручение Генеральному секретарю ООН подготовить отчет о выполнении этой резолюции и разработать рекомендации для дальнейших действий. После этого рассмотрения на заседании комитета проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года.

Напомним, 27 сентября во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Президент Петр Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции по оккупированному Россией Крыму с целью поддержки украинских политзаключенных. В этом проекте резолюции перечислены имена всех украинских политзаключенных.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги