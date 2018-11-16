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Одна из лидеров венгерской общины Закарпатья Илдика Орос, которая также является депутатом облсовета, была вызвана в Службу безопасности Украины 14 ноября, сообщает Mukachevo.net.

Поводом для этого стало ее выступление в Будапеште 23 октября.

По информации издания, пока в СБУ провели только беседу с ректором и депутатом областного совета относительно речи в Будапеште, где Орос сказала, что венгров ущемляют в Украине фашистскими методами.

На нескольких венгерских сайтах уже был опубликован комментарий самой Орос об этом случае. В целом она предоставила объяснения, что руководствовалась лишь своими мыслями, а в Будапешт поехала по приглашению в честь жертв Венгерской революции 1956 года.
ForUm

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