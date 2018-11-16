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Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Согласно материалам досудебного расследования установлено, что представитель Министерства культуры Украины, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерстве юстиции Украины указанные действия государственного регистратора с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования в этом уголовном производстве.
ForUm

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