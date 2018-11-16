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В пятницу, 16 ноября, в Киеве на улице Строителей провалился мост. Провал появился над Броварским проспектом около метро «Дарница».

По словам сотрудников коммунальной службы, лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8:00 во время планового объезда. Однако, как выяснилось позже, чинить мост начали только в полдень, сообщает Информатор

Сотрудники дорожной службы устанавливают ее место лопнувшей плиты новую. Движение по мосту в первой полосе ограничили, однако коммунальщики утверждают, что это на несколько часов, а проезд к вечеру восстановят. Также, по их мнению, такую деформацию могла вызвать тяжелая техника, например, снегоуборочная машина, которая вероятно заехала на тротуар.
ForUm

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