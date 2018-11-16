Сегодня, 16 ноября, около 8:15 в Ужгороде на улице Заньковецкой 36-летний водитель Porsche не справился с управлением и совершил наезд на 12-летнюю девочку, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Девочку с телесными повреждениями доставили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия в полиции начата проверка. Усматриваются признаки правонарушения по статье 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими.

По делу продолжается проверка.