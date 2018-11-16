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Коммунальные службы возобновили движение по путепроводу на ул. Строителей в Киеве после проведения ремонтных работ, сообщает 112 Украина.

Автомобили двигаются по обеим полосам, асфальтное покрытие отремонтировали.

«Коммунальщики заменили плиту, которая треснула, на новую. Они предполагают, что плита треснула вследствие заезда тяжелой техники на тротуар, в частности речь идет о снегоуборочной машине», - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 16 ноября, в Киеве на улице Строителей провалился мост. Провал появился над Броварским проспектом около метро «Дарница».

 
ForUm

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