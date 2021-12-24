Неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства России во Львове.
В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен, сообщила пресс-служба облглавка.
ЧП произошло около 3:00.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции №1. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления.
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