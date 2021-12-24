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Неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства России во Львове.

В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен, сообщила пресс-служба облглавка.  

ЧП произошло около 3:00.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции №1. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления.
ForUm

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