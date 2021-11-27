На фоне новых угроз со стороны страны-агрессора России в Украине активизировалась работа по созданию территориальной обороны. Значительная часть бомбоубежищ готова к использованию. Вопрос создания муниципальной полиции, в частности, прообразов шерифов, также вышел на финишную прямую.

Об этих и других вопросах в программе "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL рассказал бывший руководитель Национальной полиции города Киева, заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Андрей Крищенко.

В Украине создается бригада терробороны и готовятся бомбоубежища

Очень большое направление работы, которым мы сейчас практически постоянно занимаемся, – территориальная оборона. Оно постоянно на контроле у мэра, мы ему докладываем. В том числе из-за информации о концентрации сил РФ на границе с Украиной.

Мы хотим развить эту тему очень сильно.

Все объекты, которые можно использовать в качестве бомбоубежища, проверили. Значительная часть уже подготовлена к использованию. Эта работа и дальше будет проводиться.

Мы сейчас занимаемся комплектацией, созданием бригады территориальной обороны согласно новому закону о национальном сопротивлении. Будут разворачиваться дополнительные штаты, вестись поиск места дислокации.

Мы запустим рекрутинговую кампанию и продолжаем создавать территориальную оборону. По штату будет несколько тысяч бойцов.

Криминогенную ситуацию на деоккупированном Донбассе можно стабилизировать за 1-2 года

Некоторый всплеск после деоккупации будет, но не думаю, что это продлится долго. Через год-два можно все стабилизировать. У правоохранительных органов достаточно опыта и профессиональных навыков, чтобы справиться с ситуацией. Тем более что население оккупированных территорий меняет мнение.

Что с нелегальным оружием? Есть много способов. Это уже работа спецслужб, правоохранительных органов. Не скажу, что сразу все будет спокойно, но взрывного роста не будет. Год-два – и ситуацию можно будет вернуть к общему уровню.

В Украине могут появиться шерифы

Муниципальная полиция необходима. Кстати, ее определенный прообраз и действующая модель уже создаются. Это полицейский офицер общины. Фактически, это как шериф, местный полицейский, которого выберет община.

Речь идет об очень серьезном проекте, который уже несколько лет развивается на территории Украины и дает положительные результаты. Сейчас мы с депутатами Киевского городского совета хотим создать проект закона о муниципальной полиции, а дальше дискутировать и показывать его в Верховной Раде.

Телефонные мошенники звонили родителям начальника Нацполиции Киева

Прежде всего, не надо мошенникам сразу перечислять деньги. Мы очень часто говорили о схеме телефонного мошенничества, раздавали наглядные материалы, в подавляющем большинстве пожилым людям. Но все равно люди иногда попадаются на такое: "ваш сын в беде" и т.д.

Несколько лет назад мошенники звонили по телефону моим родителям. Сказали, что их сын в полиции. Они сказали: да, сын там уже 25 лет. И положили трубку. Я проверял номер, с которого звонили, но он уже был недействителен.

Если вам что-то кажется неправильным, если есть подозрение, что это мошенники, сразу надо звонить в полицию, набирать 102, правоохранители приедут – разберутся.

Привязка телефонов к фамилиям усложнит жизнь мошенникам

Телефонные номера, привязанные к паспорту, – это будет облегчение для полиции. Уйдет значительный кусок работы. Мошенники, конечно, все равно будут, но им будет сложнее. Каждое законное действие, совершаемое государством или гражданином, уменьшает преступникам пространство для маневров.

Понятно, что мошенники будут использовать украденные паспорта, будут пользоваться несколькими номерами, но все равно это усложнит им жизнь. И таких случаев будет меньше.

Какой район Киева самый опасный

Нет самого опасного района. Есть некоторые виды преступлений, которые распространены в одном районе. В другом их меньше, но там другие виды преступлений. Возможно, это клише осталось с 1990-х годов. Многое изменилось.

Да, преступность есть. Где-то больше регистрируются факты краж из автомобилей, где-то больше квартирные кражи. Но сказать, что в каком-то районе Киева невозможно ходить, разговаривая по iPhone – такого нет.

Самые безопасные районы Киева – Печерск, Подол. Это старые районы с компактным поселением. Там меньше меняются жители. Но там есть свои проблемы. В последнее время на Подоле возникает много стычек среди молодежи.

Какие автомобили – самая легкая добыча для воров

Один из мотивов преступников, когда они угоняют автомобили, – для возвращения за денежное вознаграждение. Остальные мотивы – это и разборки, и перепродажа, и смена номеров агрегатов.

Что делать в этом случае? Обо всех контактах следует сразу уведомлять следователя. Чтобы производились необходимые следственные оперативные действия. Они знают, что делать – есть определенные алгоритмы, наработки.

Но самое главное – принимать меры по защите имущества. Это и страхование, и противоугонные системы. Потому что часто автомобили, которые становятся предметом преступлений, не застрахованы, без установленных систем сигнализации.

Автомобили бросают на неохраняемых стоянках, на улицах. Это позволяет преступникам более легко ими завладеть. Это неразумно.