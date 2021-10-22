Сегодня около 4:00 утра в Дарницком районе Киева оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя председателя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции.

Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

Установлено, что злоумышленник – 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари Каменского района Черкасской области.

Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер «Telegram». Обещали заплатить 4000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны.

Сейчас киберполиции и другие оперативные службы работают над установлением лица заказчика преступления. Правовая квалификация события - ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение подозрения задержанному.

По данным источников Украинской правды, речь идет о доме заместителя главы ОПГ Игоря Жовквы.