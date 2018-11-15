Украина готовит санкции против организаторов «выборов» на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и украинских предприятий, которые сотрудничают с российским оборонным комплексом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает УНИАН.

«Сейчас готовится новый пакет санкций Советом безопасности и обороны, готовят предложения Кабинет Министров, Служба безопасности. Верховная Рада внесла свои предложения. И я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе и против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых так называемых «выборов» на оккупированной территории, и против широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом и усиливают сферу безопасности и обороны Российской Федерации», - заявил он.

Турчинов не исключает, что в этом списке будут также представители отдельных европейских стран, которые «по провокационным соображениям делали вид, что они наблюдают за фейковыми антизаконными выборами на оккупированной территории». Вместе с тем, секретарь СНБО подчеркнул, что для Украины противодействие российской агрессии - не только на поле боя. «Это - и, безусловно, технология санкций, технология ограничения какой-либо поддержки российской промышленности, не только оборонной промышленности», - сказал Турчинов.



Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Ранее Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все принимающие участие в организации и проведении этих «выборов» понесут неизбежную ответственность.

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту проведения незаконных «выборов».