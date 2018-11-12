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Центральная избирательная комиссия отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ЦИК.

«Они организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права. В результате указанные «выборы» не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий», - подчеркнули в Комиссии.

Следовательно, ЦИК категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных «выборов».

«Только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса», - резюмировали в Комиссии.

Напомним, мир не признает «выборы» в самопровозглашенных «Донецкой/Луганской народных республиках». 

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению 11 ноября псевдовыборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей Украины.

 
ForUm

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