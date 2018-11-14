также в разделеОбщество
НАПК: Нардеп Богуслаев не внес в декларацию 24 миллиона 8
Мужчину, в которого стрелял Пашинский, обвинили в хулиганстве 29
22-летний парень за попытку диверсии проведет за решеткой 7 лет 11
Нацсовет экстренно проверит «NewsOne» из-за карты с «российским» Крымом 11
На Запорожье задержали банку полицейских-вымогателей 34
Кабмин запретил отключать зимой газ теплоснабжающим предприятиям 19
Министерство подождет: Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов 14
Продан объяснил, почему поехал в Германию через Молдову 23
Патриарх Варфоломей обратился к украинцам 163
Херсону дали тепло 50
САП подозревает экс-нардепа Крючкова в отмывании 424 миллионов 17
Подконтрольные Кремлю власти Крыма продают санаторий «Ливадия» 33
Названо имя митрополита, не поддержавшего постановление Собора УМЦ МП 149
СМИ узнали имена иерархов УПЦ МП, приехавших к Порошенко 163
ДТП в Харькове: Адвокат Дронова заявил отвод экспертам 100
Встретившиеся с Порошенко иерархи УПЦ МП опасаются раскрывать свои имена 94
13 ноября. Картина дня 135
Украинские ученые впервые за 17 лет отправились исследовать Южный океан 72

Вместо отопления для людей власти Смелы выписали себе премирования на 10 млн грн. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Возможно, ситуацию в Смеле, как в отдельном городе, и не стоило бы выносить на заседание правительства. Но приоритетом для государства является человек и украинские семьи, которые сегодня еще остаются без тепла. Речь идет о городах Смела и Шепетовка, где местное самоуправление, имея средства и возможности, должно включиться и предоставить качественные услуги своим гражданам», - сказал он.

По словам чиновника, 15 ноября замминистра Эдуард Кругляк вместе с заместителем руководителя «Нафтогаза» планируют выехать в Смелу на сессию городского совета.

«Правительство не устраивает ситуация, когда на выплаты премий работникам городского совета выделялось 10 млн грн, в то время как на выплату долга за отопление власти города средства не смогли найти. Местные депутаты в течение трех месяцев искали средства, чтобы дать гарантии для своевременного запуска отопления. Речь идет о 15 млн гривен. Но в то же время средства на стимулирующие выплаты – за интенсивность труда, за напряженность на работе – сотрудникам горсовета Смелы были найдены. Премирование на социально-культурную сферу в 5 млн грн тоже выплачено. Поэтому у меня возникает вопрос: эффективно ли распределяются средства, которые выделяются на городской уровень? Я считаю, что нет», - подчеркнул Зубко.

Вице-премьер-министр сообщил, что депутаты Верховной Рады уже зарегистрировали постановление о проведении перевыборов в Смеле, а также открыто уголовное производство в отношении безответственной позиции городских властей. Также Зубко отметил необходимость принятия закона по государственному надзору за решениями органов местного самоуправления.

Напомним, по факту непредставления тепла в городах Смела Черкасской области и Кривой Рог Днепропетровской области открыто уголовное производство. Все котельные АО «Криворожская Теплоцентраль» возобновили работу, в течение суток жители города почувствуют тепло в своих домах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги