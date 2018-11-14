Вместо отопления для людей власти Смелы выписали себе премирования на 10 млн грн. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Возможно, ситуацию в Смеле, как в отдельном городе, и не стоило бы выносить на заседание правительства. Но приоритетом для государства является человек и украинские семьи, которые сегодня еще остаются без тепла. Речь идет о городах Смела и Шепетовка, где местное самоуправление, имея средства и возможности, должно включиться и предоставить качественные услуги своим гражданам», - сказал он.

По словам чиновника, 15 ноября замминистра Эдуард Кругляк вместе с заместителем руководителя «Нафтогаза» планируют выехать в Смелу на сессию городского совета.

«Правительство не устраивает ситуация, когда на выплаты премий работникам городского совета выделялось 10 млн грн, в то время как на выплату долга за отопление власти города средства не смогли найти. Местные депутаты в течение трех месяцев искали средства, чтобы дать гарантии для своевременного запуска отопления. Речь идет о 15 млн гривен. Но в то же время средства на стимулирующие выплаты – за интенсивность труда, за напряженность на работе – сотрудникам горсовета Смелы были найдены. Премирование на социально-культурную сферу в 5 млн грн тоже выплачено. Поэтому у меня возникает вопрос: эффективно ли распределяются средства, которые выделяются на городской уровень? Я считаю, что нет», - подчеркнул Зубко.

Вице-премьер-министр сообщил, что депутаты Верховной Рады уже зарегистрировали постановление о проведении перевыборов в Смеле, а также открыто уголовное производство в отношении безответственной позиции городских властей. Также Зубко отметил необходимость принятия закона по государственному надзору за решениями органов местного самоуправления.

Напомним, по факту непредставления тепла в городах Смела Черкасской области и Кривой Рог Днепропетровской области открыто уголовное производство. Все котельные АО «Криворожская Теплоцентраль» возобновили работу, в течение суток жители города почувствуют тепло в своих домах.