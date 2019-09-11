В мэрии города Смела Черкасской области произошла драка между двумя чиновницами.

Соответствующее видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал местный телеканал Смела-ТВ, передает «Новое Время».

Как сообщается, конфликт вспыхнул между управляющей делами исполкома Людмилой Осейко и главой отдела обращений граждан Людмилой Омельченко.

По словам мэра города Виктора Федоренко, его причиной стали неточности, обнаруженные в документах.

Омельченко попыталась отобрать бумаги у Осейко, а когда ей это не удалось, схватила свою коллегу за шею.

«Людмила Осейко начала кричать, хрипеть. Она выскочила, а та начала ее душить за дверью. Есть два свидетеля, которые это видели и сейчас дают объяснения полиции. Есть видео с камер, где все зафиксировано. Я не думаю, что женщина должна себя так вести, да еще и госслужащая в рабочее время», — прокомментировал он инцидент.