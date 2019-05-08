Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко предложил разрешить совмещение должностей мэров и народных депутатов, сообщает пресс-служба Минрегиона.

«Сегодня в обществе есть запрос на новые лица в политике. На людей, которые имеют успешный кейс реализованных проектов, а не только являются экспертами или представителями политических партий. И именно децентрализация обнаруживает эту будущую элиту Украины, которая сейчас эффективно работает в местном самоуправлении и которая может эффективно себя проявить на центральном уровне, в парламенте. И я считаю, что при формировании будущего парламента необходимо использовать передовой опыт европейских стран. Например, Франции, где городской голова может сочетать свою работу с избранием в парламент», - отметил Зубко.

По его словам, путь и опыт, который сегодня получают председатели ОТГ и городские головы, дает достаточную компетентность для достижения успеха на центральном уровне.

«Мы много говорим о двухпалатном парламенте, об уменьшении количества депутатов, о возможности баллотирования только по спискам политических партий, обсуждаем эффективность мажоритарной системы и принципы формирования фракций. Но, будущий парламент должен дать ответ в первую очередь об изменениях в Конституцию, касающихся децентрализации и окончательного закрепления полномочий местного самоуправления и передачи исполнительной власти на места, а также по формированию института префектов, которые будут контролировать местные власти. В Украине избирательная президентская кампания прошла под лозунгом, что во всем виноват, и за все должен отвечать президент. Что ж, посмотрим, как это будет работать в будущем. Поэтому запрос общества на новые лица как раз и дает нам возможность находить их на поле децентрализации. Только представьте, 888 управленческих команд сегодня работают в Украине. И среди них обязательно есть те люди, которые могут достойно работать на уровне центральных органов власти», - подчеркнул Зубко.