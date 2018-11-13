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Бывший министр экологии и природных ресурсов (2014-2015) Игорь Шевченко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах президента Украины в 2019 году. Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина во вторник.

«Я, Шевченко Игорь Анатолиевич… хочу объявить о намерении баллотироваться на выборах президента в 2019 году», - заявил он.

Экс-министр озвучил основные положения своей предвыборной программы. Так, будущий кандидат в президенты выступает за введение презумпции виновности в уголовных производствах, связанных с коррупционными преступлениями, а также налога на выведенный капитал и налога на роскошь.

Он отметил, что президентскую кампанию собирается финансировать самостоятельно, однако попросит бизнес о финансовой помощи.

Шевченко добавил, что готов отказаться от участия в выборах, если появится новый кандидат, которые «лучше соответствует требованиям», чем он сам.

«Хочу сейчас обратиться к Святославу Вакарчуку, Владимиру Зеленскому, Мишелю Терещенко, Дмитрию Гнапу, Юрию Деревянко и Александру Шевченко. Я вам предлагаю собраться вместе, отбросить свои амбиции, положить на стол свои биографии, кто что имеет в своей компетенции, опыте, и выбрать из нас не самого рейтингового, а самого достойного, самого профессионального кандидата», - призвал экс-министр.

Напомним, по состоянию на  8 октября 28 украинских политиков уже заявили о намерения участвовать в президентской избирательной кампании.
ForUm

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