Коррупция в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) на около 2% в год.
Об этом во время презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции украинской экономики заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает УНИАН.
«По нашей оценке, коррупция в Украине тормозит рост ВВП на около 2% в год. Украине нужно побороть коррупцию, чтобы рост экономики был не 3%, а 5%», - сказал Люнгман.
Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украине масштаб коррупции недопустимо большой.
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