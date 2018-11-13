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Коррупция в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) на около 2% в год.

Об этом во время презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции украинской экономики заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает УНИАН.

«По нашей оценке, коррупция в Украине тормозит рост ВВП на около 2% в год. Украине нужно побороть коррупцию, чтобы рост экономики был не 3%, а 5%», - сказал Люнгман.


Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украине масштаб коррупции недопустимо большой.

 
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