Коррупция в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) на около 2% в год.



Об этом во время презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции украинской экономики заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает УНИАН.

«По нашей оценке, коррупция в Украине тормозит рост ВВП на около 2% в год. Украине нужно побороть коррупцию, чтобы рост экономики был не 3%, а 5%», - сказал Люнгман.



Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украине масштаб коррупции недопустимо большой.