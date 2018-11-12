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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украине масштаб коррупции недопустимо большой.

Об этом он сообщил во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве, сообщает УНИАН.

По словам Луценко, он не согласен с тезисом о якобы «небывалой в мире коррупции» в Украине, но коррупция все еще является одной из самых больших проблем Украины.

«Не только потому, что она сдерживает социальное и экономическое развитие, но и потому, что этот тезис является причиной прохладного отношения к нам наших западных союзников и очень критического отношения наших соотечественников», - отметил он.

«Да, в Украине коррупция все еще огромная, недопустимо большая», - подчеркнул генпрокурор. При этом Луценко напомнил, что в Украине была создана специальная структура по борьбе с коррупцией.

 
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