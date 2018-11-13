Украинская сторона в ТКГ направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением фейковых «выборов» на Донбассе.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в ТГК Ирина Геращенко.

«Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украины-РФ-ОБСЕ. Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание, то есть, 2 стороны ТКГ – Украина и ОБСЕ – готовы к встрече. РФ – молчат, никакого ответа, видно, в угаре празднуют «результаты» марионеточных выборов», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, в эти дни журналисты часто задают вопрос, какова цель Кремля в организации псевдовыборов на Донбассе.

«Выделю 3 ключевых пункта. Первый и главный: попытка легитимизации «республик», усиление призывов от Москвы и их представителей в Украине к «прямым переговорам Киева с Донецком и Луганском». Второе. Дестабилизация безопасности и политической ситуации на фронте накануне президентских выборов в Украине. Попытка через провокацию конфликта и эскалацию повлиять на изменение ненавистной им киевской власти. Третье. Дискредитации нормандского формата и минского процесса. РФ стремится разорвать минские соглашения чужими руками, спровоцировать полную дискредитацию мирных переговоров, сорвать их, уничтожить минский процесс, потому что это означает окончание таких мучительных санкций. И, кстати, все конкуренты Порошенко в этом Москве подпевают, так обещают на следующий день после своей победы отменить минские соглашения - и, значит, снять европейские санкции с РФ», - резюмировала политик.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Европейский Союз решительно осуждает проведение «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.