Европейский Союз решительно осуждает проведение «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении, сделанном делегацией ЕС во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в понедельник, 12 ноября, сообщает Укринформ.

«Мы снова призываем Россию немедленно прекратить подпитывание конфликта путем оказания финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, и мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского военного оборудования и личного состава в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией вооруженные формирования», - говорится в заявлении.

Отмечается, что продолжительность экономических санкций ЕС против России связана с полным выполнением Минских договоренностей.

Во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, посвященного фейковым «выборам» на оккупированной части Донбасса 11 ноября, делегация ЕС подчеркнула, что Евросоюз решительно осуждает их.

«Так называемые «выборы» является еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства, Минских соглашений, и мы считаем их бесполезными и не имеющими никакой юридической силы», - отмечается в заявлении.

Делегация ЕС напомнила, что Минскими договоренностями предусматривается проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в рамках украинского законодательства и после установления надлежащих безопасности условий, в соответствии со стандартами ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.