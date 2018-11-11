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Государственное предприятие «Криворожская теплоцентраль», которому НАК «Нафтогаз Украины» не дал лимита на газ, осуществило попытку самовольно незаконно возобновить газоснабжение. Об этом сообщили в региональной газовой компании, передают Українські Новини.

10 ноября ПАО «Криворожгаз» зафиксировало незаконную попытку восстановления газоснабжения АО «Криворожская теплоцентраль», которая находится в управлении Фонда государственного имущества Украины. «Криворожская теплоцентраль» с помощью неизвестных лиц совершила попытку срыва пломб и несанкционированного подключения к газораспределительной сети», - говорится в сообщении.

Для предприятий ТКЭ законом определено единственного поставщика природного газа - НАК «Нафтогаз Украины». На сегодня НАК «Нафтогаз Украины» не выполняет свои непосредственные обязанности и не предоставляет государственной компании «Криворожская теплоцентраль» номинации, что означает невозможность поставки газа. Без выделения потребителям номинаций НАК «Нафтогаз Украины» и их подтверждения АО «Укртрансгаз», компания «Криворожгаз» не может осуществлять распределение природного газа предприятиям ТКЭ.

Единственный путь законного возобновления поставок газа в Криворожской теплоцентрали - это проведение консультаций с НАК «Нафтогаз Украины», который сейчас не дает газ этому предприятию, - отметили в «Криворожгазе».

«Криворожгаз» предупредил органы власти, что подобные действия могут привести к аварийной ситуации на газораспределительных сетях, в результате будет полностью остановлено газоснабжение в городе Кривой Рог. «Криворожгаз» призвал власти не поддерживать любые противозаконные действия и не допустить техногенной катастрофы в городе.

Как сообщалось ранее, в Смеле (Черкасская область) готовятся с 12 ноября объявить чрезвычайное положение связи с отсутствием отопления в жилом секторе, а также объектах коммунальной сферы — школах, детских садах и больницах.
ForUm

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