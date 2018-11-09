Директор ГБР Роман Труба прервал отпуск и готовит официальную позицию ведомства по поводу повторного прохождения исследования на полиграфе 27 претендентами на руководящие должности в областных управлениях ведомства.

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Максим Билоусенко, передает Укринформ.

«Роман Труба прервал отпуск и уже на работе», - сказал он.

Билоусенко добавил, что сейчас готовится официальная позиция директора бюро относительно повторного прохождения исследования на полиграфе 27 претендентами на руководящие должности в областных управлениях ведомства.

Ранее в пятницу на сайте ведомства появилась информация, что 7 ноября на заседании внешней конкурсной комиссии, куда были приглашены победители конкурса и руководство ГБР, рассматривалось письмо Трубы о том, что он лишен возможности принять кадровые решения из-за отсутствия результатов полиграфа победителей конкурса. В письме он просил объявить проведение нового конкурса. Однако члены конкурсной комиссии заявили, что в законе нет понятия «новый конкурс». Претенденты на должности просили решить их судьбу - назначить их или дать мотивированный отказ.

Отмечается, что до принятия кадрового решения ГБР решило провести для всех кандидатов повторное исследование на полиграфе. В помещении ГБР 8 ноября было проведено исследование на полиграфе для всех 27 победителей конкурса в связи с поступлением от них соответствующих заявлений.

Как сообщалось, 28 августа директор ГБР Роман Труба вернул представление на назначение этих людей на должности, поскольку конкурсная комиссия не передала ему результаты их психофизиологических исследований. 2 ноября Труба обратился к внешней конкурсной комиссии с предложением объявить на эти должности новый конкурс.