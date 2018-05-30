Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что российский журналист Аркадий Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

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По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США.

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.

Президент Петр Порошенко поручил предоставить журналисту и его семье круглосуточную государственную охрану. Он также сообщил, что атака на Бабченк планировалась для дестабилизации в Украине.

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