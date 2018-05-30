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Организатор «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко планировал устранить 30 человек на территории Украины. 

Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает 112 Украина.

«Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения - вдумайтесь в цифру - 30 человек на территории Украины. Этот заказ был пробным. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв», - сообщил Грицак.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы. 

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения.

 
ForUm

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