Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), он составит 46,3 млн долл. Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более 9 млн долл.

В перечень сотрудников компании, которые получат премию, включен 41 человек, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. «Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника», - заявили в компании.

Ожидается, что в мае этого года будет выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. (541 млн грн). Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год. Остальные премии будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл.).

Общая сумма всех требований (в т.ч. встречных) в арбитражах по купле-продаже и транзиту газа в спорах между «Нафтогазом» и «Газпромом» составляла 125 млрд долл., что сделало эти споры крупнейшим коммерческим арбитражем в истории.

По оценке «Нафтогаза» общий положительный экономический эффект для компании от двух арбитражей составил 85,1 млрд долл.

Попытки «Газпрома» обжаловать результаты арбитража не останавливают действие вынесенных решений.

Напомним, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. Апелляция по разбирательствуо транзите подана 29 марта 2018 года.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.