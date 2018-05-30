Сегодня в 17:00 пожар, возникший на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства в Херсонской области, удалось локализовать, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На данный момент ведется патрулирование и проливка территории.
К ликвидации пожара привлечены 426 человек и 99 единиц техники.
Напомним, 27 мая около 13:25 на территории Раденского лесничества (3 и 4 кварталы) произошло возгорание лесной подстилки.
Утром 28 мая ГосЧС сообщила о локализации пожара, однако к вечеру того же дня площадь пожара возросла до 100 га.
По информации Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, лесной пожар вызван поджогами. Отмечается, что выгорело 580 га леса.
По состоянию на 13:00 30 мая на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства во время воздушной разведки признаков горения не обнаружено.
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