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Сегодня в 17:00 пожар, возникший на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства в Херсонской области, удалось локализовать, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент ведется патрулирование и проливка территории.

К ликвидации пожара привлечены 426 человек и 99 единиц техники.

Напомним, 27 мая около 13:25 на территории Раденского лесничества (3 и 4 кварталы) произошло возгорание лесной подстилки.  

Утром 28 мая ГосЧС сообщила о локализации пожара, однако к вечеру того же дня площадь пожара возросла до 100 га.

По информации Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, лесной пожар вызван поджогами. Отмечается, что выгорело 580 га леса.

По состоянию на 13:00 30 мая на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства во время воздушной разведки признаков горения не обнаружено.
ForUm

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