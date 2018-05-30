Процесс принудительного взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов долга в странах Европы начался. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе встречи с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По словам Коболева, хотя компания «Газпром» попытается обжаловать решение Стокгольмского арбитража в суде Швеции это не останавливает уже принятое решение. «Оно остается в силе и соответственно мы будем его выполнять», - отметил председатель НАК.

«Единственным основанием, которое нашел российский монополист, чтобы оспорить - это вроде есть какая-то лингвистическая экспертиза, которую они собираются представить как доказательство. Мы все прекрасно помним экспертизу в делах типа «Алмаз-Антей» - что и самолет не сбивали, и другие вещи. Мне кажется, что здесь россияне больше играют в какую-то пиар-игру», – добавил он.

Председатель «Нафтогаза» сообщил, что из выигранных Украиной 4,6 млрд долларов уже была списана задолженность перед «Газпромом» в сумме 2 млрд долларов за газ, поставленный в 2013-2015 годах. «Важно отметить, что этот газ и эта сумма не включает ни одного кубометра, поставленного незаконно «Газпромом» на территорию Донецка и Луганска. То есть этот долг мы так же не признали, и суд поддержал нашу позицию», - отметил он.

Глава государства заявил, что российская сторона не выставляет за это счета и фактически решение суда вступило в силу и выполняется.

«Да, решение вступило в силу. Позиция «Газпрома» – что они не признают в принципе это решение трибунала. Думаю, что решение суда все же имеет высшую силу, чем позиция менеджеров «Газпрома», - отметил Коболев.

В то же время, председатель НАК подчеркнул, что процесс принудительного взыскания 2,6 млрд долларов перешел в практическую плоскость – буквально сегодня было начато обременение акций и других активов «Газпрома» в странах Европы.

«Знаю, что эти процессы начались уже в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах. Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, чтобы на сегодняшний день мы приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украине», – подчеркнул Президент.

«Вторая позиция, чтобы речь шла и об активах, я не исключаю, что включительно с акциями «Северного потока», «Северного потока-2» и денежными средствами, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений», - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что эта ситуация демонстрирует «надежность» России как поставщика газа в Европу. «Стокгольмский арбитраж является базовым арбитражем во всех контрактах «Газпрома». Как на сегодняшний день могут чувствовать себя потребители газа, когда ПАО «Газпром» отказывается выполнять решение этого арбитража. Это еще одно подтверждение ненадежности «Газпрома», но это Украину и украинцев, НАК «Нафтогаз» не остановит относительно того, чтобы мы в ближайшее время мобилизовали эти средства в бюджет НАК и обеспечили надежное функционирование топливно-энергетического комплекса в будущем», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. Апелляция по разбирательствуо транзите подана 29 марта 2018 года.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.