Оператор строящегося газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG получил 29 мая постановление об аресте активов компании в рамках взыскания средств с российского «Газпрома» по требованию НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на представителя Nord Stream 2 AG.

«29 мая Nord Stream 2 получила постановление об обеспечительных мерах в рамках взыскания средств с «Газпрома», — сообщил собеседник агентства, не уточняя, о каких обеспечительных мерах идет речь.

«Это (постановление. — Ред.) не оказывает влияния на проект «Северный поток-2», — сказал представитель Nord Stream 2 AG.

Ранее Nord Stream, который выступает оператором уже действующего газопровода «Северный поток», сообщил о том, что в офис компании в Швейцарии приходили судебные приставы. Ареста активов или имущества компании произведено не было.

В свою очередь «Газпром» подтвердил, что «Нафтогаз» пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма. «Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту», — говорится в сообщении.

«Однако на текущий момент «Газпром» не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес «Газпрома», — отмечается в сообщении.

«Газпром» в связи с взысканием с него «Нафтогазом» 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма будет защищать свои права в соответствии с законом, говорится в сообщении «Газпрома».

Напомним, 30 мая Президент Петр Порошенко сообщил, что процесс принудительного взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов долга в странах Европы начался.

Как известно, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. Апелляция по разбирательствуо транзите подана 29 марта 2018 года.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.