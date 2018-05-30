Сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом во время брифинга заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает УНИАН.

«Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в Киеве. Прямо сейчас проводятся следственные действия с этим гражданином», - сказал он.

Кроме того, Грицак добавил, что проводится ряд обысков по месту жительства и временного пребывания этого человека.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.