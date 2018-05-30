Президент Украины Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Полномочия Дмитрия Вовка истекли 26 мая.

С целью сохранения должности он подал заявку на участие в соответствующем конкурсе, но она была отменена в связи с несоответствием ключевому требованию: соискатель должен иметь не менее 5 лет опыта работы в энергетической сфере, тогда как у Вовка – 3,5 года.

Он был назначен на должность и.о. председателя НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До назначения на эту должность он не имел опыта работы в сфере энергетики.