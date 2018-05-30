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Российский журналист Аркадий Бабченко прокомментировал спецоперацию по предотвращению покушения на него.

«Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать», – написал он на своей странице в Facebook

«Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело», – пошутил журналист.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

Спустя несколько часов после этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Бабченко.  

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы. 

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США. 

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины. 

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.

Президент Петр Порошенко поручил предоставить журналисту и его семье круглосуточную государственную охрану.
ForUm

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