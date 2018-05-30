Атака на российского журналиста Аркадия Бабченко, организованная с территории РФ, планировалась для дестабилизации в Украине. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко, главой Службы безопасности Василием Грицаком и самим журналистом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня миллионы людей празднуют третий день рождения Аркадия Бабченко как день рождения Украины, день рождения всей нации, которая чрезвычайно класно сдала экзамен на государственность. Я собственными глазами видел, как люди плакали и какими счастливыми были, когда услышали, что Аркадий жив: они радовались как за себя», – отметил он.

«Мы наконец-то научились защищать. Защищать страну, защищать ее граждан и делать это очень профессиональными усилиями новой СБУ, которая способна сдавать экзамены любой сложности», - подчеркнул Президент.

Президент поблагодарил всех украинцев, «которые проявили неравнодушие, были готовы бороться и действовать, чтобы сохранить страну». «Ведь атака на журналиста, организованная с территории РФ, – это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего», – заявил Глава государства.

«Спасибо Аркадию и украинским силовикам за то, что не дали реализовать этот сценарий в нашей стране», – подытожил Порошенко.

Операцию СБУ по спасению журналиста и предотвращению значительного количества терактов, которые планировались теми же людьми, Глава государства назвал не только успешной, но и блестящей, ведь удалось избежать утечки информации.

Порошенко также сообщил, что поручил представить к награждению тех сотрудников СБУ, которые проводили спецоперацию.

«Но принципиальная позиция сейчас - завершить следствие, получить информацию не только об организаторе, но и о заказчиках, которые на сегодняшний день будут пытаться продолжать эти действия против Украины», - подчеркнул Президент.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

Спустя несколько часов после этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Бабченко.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США.

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.

Президент Петр Порошенко поручил предоставить журналисту и его семье круглосуточную государственную охрану.