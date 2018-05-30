Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 августа 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.

Соответствующее решение с доработкой было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 августа не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.

Напомним, 28 марта Кабинет Министров продлил до 1 июня 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.