Официальная Москва не признает достоверности выводов международного расследования, которое установило прямую вину России в инциденте со сбитым пассажирским авиалайнером рейса МН17.

Об этом заявил в Совете Безопасности ООН постоянный представитель России при Организации Василий Небензя, передает Укринформ.

«Мы не можем принять беспочвенных выводов ССГ (Совместной следственной группы, – ред.). Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия», - заявил российский постпред.

Он подчеркнул, что РФ настаивает на проведении «заслуживающего доверия» расследования, чтобы истинные виновные были определены «на основе достоверных доказательств» и привлечены к ответственности.

Он также заявил, что с момента катастрофы Россия «регулярно оказывала максимальное содействие» нидерландской стороне в проведении следствия. Российский посол также посетовал, что следователи почему-то не приняли во внимание «доказательств», которые подтверждают, что пуск ракеты был совершен не с территории, подконтрольной российско-сепаратистским силам.

В этой связи Небензя заключил, что международное следствие подтвердило «идеологическую и политическую подоплеку поиска виновных» в отношении к его стране.

Напомним, в конце прошлой недели в адрес России звучало немало призывов со стороны ЕС, США и НАТО признать свою ответственность и начать сотрудничество для выявления и наказания виновных в трагедии в небе над Донбассом.

24 мая участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук»

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.